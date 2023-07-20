Осужденный за насилие над детьми педофил потребовал у колонии миллионы рублей

20.07.2023 | 15:17

Осужденный за насилие над детьми педофил подал к расположенной в Нижегородской области колонии ИК-11 иск о компенсации морального вреда на 17,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, из-за непопулярной в преступной среде статьи об изнасиловании детей осужденный занял низшую ступень в криминальной иерархии исправительного учреждения.

Заключенные запрещали ему сидеть за одном столом с ними и пользоваться общим душем. Хранить продукты педофилу разрешали лишь в бачке унитаза. Недовольный бездействием администрации колонии в отношении его положения, осужденный подал иск.

Суд рассмотрел и отклонил требование осужденного о компенсации морального вреда.

20 апреля сообщалось, что в Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд.