Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|15:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Дачникам предложили бороться с кротами с помощью селедочного рассола

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Владельцам дачных участков предложили бороться с кротами с помощью селедочного рассола. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, для того, чтобы прогнать вредителей с участка, необходимо найти ходы крота и вылить в них рассол, оставшийся от селедки.

Специалисты заверили, что после этого незваные гости надолго или даже навсегда покинут дачу.

Другой эффективный, по мнению экспертов, способ — засыпать кротовые ходы козьим или свиным навозом. Они добавили, что такой запах отпугнет животных. Наконец, в качестве третьего метода специалисты предложили закопать в кротовьи норы отростки роз или отростки крыжовника.

В июне дачникам предложили бороться с кротами на дачных участках с помощью бензина. Специалисты пояснили, что этих зверей отпугивают и другие резкие запахи — например, острого перца, чеснока либо кофейной гущи.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте