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В стране и мире

Названы сроки улучшения погоды на российских курортах

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Российским туристам назвали сроки улучшения погоды на курортах Краснодарского края и Абхазии. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), температура повысится к выходным, 15-16 июля.

Как сообщается на портале, воздух в Сочи прогреется до 27-28 градусов тепла. В свою очередь, мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в Telegram, что ночь на 11 июля прошла в городе спокойно, без дождей. Однако, по его словам, штормовое предупреждение продлится до конца 11 июля.

«Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится», — пояснил Копайгородский.

Улучшение погоды к 15-16 июля также ожидается в Анапе. «К ближайшим выходным синоптики прогнозируют повышение дневных температур на курорте до 34 градусов тепла, в четверг, 13 июля, на курорте уже будет полностью солнечно», — передает АТОР.

В Абхазии, на которую обрушились ливневые дожди, с 13 июля синоптики обещают в прибрежных районах солнце и 27-28 градусов тепла.

Ранее власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды все пляжи порекомендовали временно закрыть в Абхазии.

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Источник — lenta.ru
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