Российским семьям предложили бесплатно давать землю после 10 лет брака

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка российским семьям, у которых есть дети и которые состоят в браке более 10 лет. Об этом передает ТАСС.
В заявлении пресс-службы Слуцкого уточнили, что проект поправок внесут в Госдуму после того, как получат заключение правительства России в течение 30 дней.
Глава ЛДПР отметил, что инициатива поможет перейти от урбанизации мегаполисов к развитию застройки за городом.
«Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных "человейников" в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству», — призвал он.
Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение. Парламентарии отметили, что основанием для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение станет доказательство нарушения в виде фото или видеозаписи.
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