Троих российских юношей осудят за изнасилование 10-летнего мальчика

07.07.2023 | 16:00

Перед Тес-Хемским районным судом Тывы предстанут трое юношей 15 и 18 лет по делу об изнасиловании десятилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодых людей обвиняют в преступлении по пунту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего») УК РФ.

По версии следствия, в январе в селе О-Шынаа Тес-Хемского района трое несовершеннолетних по предварительному сговору неоднократно надругались над ребенком.

По данным правозащитницы Евы Меркачевой, юноши не менее пяти раз изнасиловали потерпевшего. В первый раз это произошло в туалете школы в день рождения одного из обвиненных, после этого они запугали ребенка. Насилие продолжилось. Вскоре он рассказал о происходящем матери.

Депутат Государственный Думы Александр Хинштейн заявил, что местные жители не верят в справедливое расследование дела из-за якобы влиятельных родственников обвиняемых. Ведение следствия взяли на контроль прокуратура и правительство Тывы.