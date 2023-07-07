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В стране и мире

Анапа заполнилась туристами почти на 100 процентов

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Средства размещения в российском городе-курорте Анапе заполнились туристами почти на 100 процентов. Об этом ТАСС рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Эксперт отметил, что это связано с запуском к сезону новых туристических объектов. «Турпоток в Анапу действительно хороший, в целом сейчас качественная загрузка», - добавил он.

Уманский также подчеркнул, что в РСТ зафиксировали небольшой рост турпотока в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. «Он выражен в объеме где-то от пяти до восьми процентов и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную емкость», - пояснил он.

Тем временем коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах указала, что, несмотря на почти полную загрузку гостиниц в Анапе, на пляжах курорта при отелях нет никаких проблем с местами. По ее словам, распространившиеся в сети фотографии и видео пляжа с толпами туристов сделаны на центральном пляже города.

«Такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона, - заявила она. - Стоит отойти на 100-200 метров от того места, где сделаны фотографии, и будет гораздо свободнее».

Ранее в июле руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь сообщила, что курорты Северного Кавказа и Алтай могут стать альтернативой переполненной туристами Анапе. Эксперт отметила, что большим спросом у россиян пользуются Осетия, Дагестан и Минеральные Воды.

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Источник — lenta.ru
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