Сетевое издание|18+|Вторник|4 июл 2023|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца из-за ошибки перевозчика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Многодетной семье пришлось улететь из Турции без отца, потому что ему отказали в посадке на рейс из-за овербукинга. Деталями истории турагент поделился с порталом TourDom.

Уточняется, что семья с тремя детьми из Казани, отдыхавшая в Анталье по пакетному туру, 28 июня планировала вернуться в Россию. Но на стойке регистрации выяснилось, что по ошибке билетов на рейс продали больше, чем было мест в самолете. В итоге мать с детьми улетела домой, а главе семейства предложили сутки ждать в отеле следующего рейса.

Турагент добавил, что на следующий день многодетного отца попросили остаться в Турции еще на двое суток, так как свободных мест в самолете снова не оказалось. Между тем в офисе туроператора Fun&Sun, где семья бронировала тур, пояснили, что турист не смог улететь вместе с семьей, потому что на рейс предоставили борт меньшей вместимости.

В сообщении на сайте портала говорится, что многодетные родители планируют писать претензию, но не знают, кому именно ее адресовать. По мнению юриста Игоря Косицына, виноват в этой ситуации туроператор, поскольку авиаперелет входил в состав турпродукта.

Ранее отец-одиночка возмутился высокой стоимостью отдыха для неполных семей и устроил скандал из-за того, что ему пришлось доплатить 900 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) за двух детей. Британец рассказал журналистам, что у турфирмы Jet2 стоимость путевки на побережье Болгарии на взрослого и двух детей выше, чем на двух взрослых и ребенка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте