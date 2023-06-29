Названа минимальная стоимость свадьбы в России

29.06.2023 | 13:21

В текущем году свадьба обойдется россиянам как минимум в 47 130 рублей, стоимость назвали ЮKassa и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В затраты на мероприятие входит покупка свадебных нарядов, двух обручальных колец, букета невесты и бутылки шампанского. По сравнению с прошлым годом, расходы на свадьбу в России выросли на 5 процентов.

При этом число продаж свадебных платьев и костюмов снизилось - на 15 и 7 процентов соответственно. Также сократились покупки шампанского (минус 7 процентов). Однако россияне стали чаще покупать обручальные кольца - их продажи выросли на 13 процентов по сравнению с маем-июнем прошлого года.

Весной текущего года россияне стали чаще интересоваться услугами по организации и проведению свадьбы. Среди самых популярных услуг стали полная организация мероприятия, поиск ведущих и аниматоров, фотографов, визажистов, стилистов, поваров и барменов, а также свадебных декораторов.

Наиболее дорогим городом для празднования свадьбы стала Москва - средняя стоимость торжества превысила 100 тысяч рублей. Ростов-на-Дону по расценкам суммарно на организацию празднования и покупку колец (97,3 тысячи рублей) опередил Санкт-Петербург (97,2 тысячи рублей).