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В стране и мире

В России назвали самые редкие вакансии

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Самыми редкими профессиями в России стали создатель волос для 3D-персонажей и храмовый певчий. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Груминг-артиста, который будет создавать для 3D-персонажей волосы и мех, ищет основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым кинокомпания Bazelevs. От специалиста требуют опыт работы в анимационном кино более трех лет и предлагают удаленную работу.

Также необычными для российского рынка труда стали вакансии певчего для православного храма и конфетчика для кондитерской фабрики. От первого ждут музыкального образования, опыта пения в церковном хоре и знания церковного устава, а от второго — навыков подготовки оборудования для производства конфет и грильяжной массы.

В свердловском охотничьем хозяйстве ищут егеря. От него требуют навыки вождения автомобиля или трактора и предлагают переехать вместе с семьей в деревню.

В московском ателье объявили о поиске художника по театральным костюмам, бальным платьям, костюмам для художественной гимнастики и фигурного катания.

Также среди редких вакансий — инструктор с навыками альпинизма, педагогическим или актерским образованием для петербургского веревочного парка и буфетчица для свердловской клинической больницы, которая будет разносить еду по палатам коронавирусных больных и убирать тумбочки и холодильники.

Ранее в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии. К ним отнесли senior-разработчика для IT-компании, разрабатывающей программы для управления компьютерным клубом (ему готовы платить до полумиллиона рублей), управляющего делами семьи (300 тысяч рублей), капитана экскурсионного судна в Санкт-Петербурге (200 тысяч рублей) и медсестру в элитной клинике эстетической медицины (200 тысяч рублей).

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Источник — lenta.ru
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