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В стране и мире

Соседи Пугачевой и Галкина рассказали об их образе жизни в Грязи

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Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) рассказали об их образе жизни в деревне Грязь изданию Teleprogramma.pro.

По словам одной из местных жительниц, Виктории, Галкин катался на велосипеде, гулял по окрестностям и ходил на местный пруд. «И если с Максимом заговоришь, то он не будет от тебя бегать», — добавила она, отметив, что детей знаменитостей нередко можно было увидеть «в окружении охраны и нянек».

Соседка по имени Луиза рассказала, что Пугачева и Галкин были знакомы с соседями и «прекрасно знали всех своих».

«Мы с ними жили по соседству и никогда не враждовали. Ничего такого не было», — поделилась она. Кроме того, знаменитости поздравляли соседей с Новым годом. «У них был такой обычай — в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы», — пояснила женщина.

Ранее сообщалось, что Галкин и Пугачева продали замок в Грязи неизвестному миллионеру. Позже о покупке объекта заявил шоумен Стас Барецкий, однако Telegram-канал Mash опроверг эту информацию.

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Источник — lenta.ru
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