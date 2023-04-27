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В стране и мире

Названы курортные города России с наиболее подешевевшей арендой

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Среди курортных городов России аренда квартир сильнее всего потеряла в цене в Ялте. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru.

По данным экспертов, в Ялте по итогам 25 апреля текущего года по сравнению с предыдущим годом аренда жилья в среднем подешевела на 35 процентов, до 39,4 тысячи рублей в месяц.

Вторым в списке курортных городов с наиболее подешевевшей арендой специалисты назвали Калининград со снижением на 16 процентов, до 19,4 тысячи рублей в месяц. Замкнул тройку Севастополь с отрицательной динамикой в 15 процентов, до 27,9 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, аренда недвижимости подешевела в Анапе и Сочи - на 12 и на пять процентов, до 21,3 и 57,4 тысячи рублей соответственно. Напротив, самое значительное подорожание съемного жилья за год наблюдалось в Кисловодске - на 32 процента, до 24 тысяч рублей в месяц.

В апреле аналитики института развития «Дом.рф» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года сильнее всего аренда квартир подешевела в Волгограде. Согласно их данным, по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м отрицательная динамика составила 19 процентов, до 19,8 тысячи рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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