В российском регионе заснувшего в бурной реке мужчину приняли за труп

В городе Белая Калитва Ростовской области пьяный мужчина заснул на камнях в бурной реке. Прохожие приняли его за труп, пишет «360».
Очевидцы сообщили спасателям о мертвом мужчине, находящемся около берега. Прибывшие специалисты обнаружили, что неизвестный просто заснул. Проснулся он уже после того, как его начали поднимать.
Отмечается, что мужчина упал в реку и не смог самостоятельно выбраться на берег. Неизвестного передали медикам, информации о его состоянии на данный момент нет.
Ранее в другом российском регионе - Волгоградской области - один человек сгорел заживо, еще двое пострадали при пожаре на теплотрассе.
Огонь разгорелся из-за непотушенного окурка в одном из элементов канализационной сети.
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