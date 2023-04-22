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В стране и мире

Эколог дала россиянам советы на майские праздники

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Майские праздники у большинства россиян ассоциируются с первыми пикниками, выездами на шашлыки. К сожалению, подобные мероприятия чаще всего заканчиваются горами одноразового мусора и другими неприятными для природы последствиями. О том, как сделать праздники экологичными, «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Чтобы провести праздники экологичнее, достаточно взять с собой на пикник многоразовую пластиковую или металлическую посуду и приборы. Это удобнее и экономичнее, ведь она прослужит вам много лет, — рекомендовала эколог. — Еще одна условная необходимость вылазок на природу — это салфетки. Лучший вариант домашние текстильные, которые можно будет просто потом постирать».

Другой, хоть и менее экологичный, вариант, предложенный Левановой, — бумажные салфетки, которые можно сжечь в мангале после использования. Однозначно не стоит пользоваться только влажными и синтетическими салфетками, которые невозможно утилизировать экологично.

«Еще майские праздники — отличное время для генеральной уборки в доме. Тут важно сделать все правильно, ненужное рассортировать: сломанную технику и электронику сдать на переработку, ненужную одежду положить в специальный контейнер, а надоевшие вещи хорошего качества продать или отдать, например, с помощью домовых чатов», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее в Минтруда напомнили россиянам о дополнительных днях отдыха в мае. Там уточнили, что месяц начнется с трехдневных выходных с 29 апреля по 1 мая, после чего последует короткая четырехдневная рабочая неделя. Затем россияне отдохнут с 6 по 9 мая и будут работать три дня — с 10 по 12 мая.

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Источник — lenta.ru
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