Российские профсоюзы предложили отправлять безработных на пенсию

18.04.2023 | 15:51

Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, следует позволить досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может подыскать им работу. Такие поправки в законопроект «О занятости населения», который готовится ко второму чтению, внесла Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Также организация предложила узаконить термины «частично занятый» и «частично безработный», которые используются Росстатом, но в текущей редакции закона не фигурируют.

По мнению ФНПР, первый термин означает, что гражданин нанят по трудовому договору, но теряет в окладе из-за сниженной нормы рабочего времени, от которого зависит зарплата. Второй применим в случае, когда время работы сотрудника снижено вынуждено из-за разных обстоятельств — карантина, чрезвычайной ситуации или сокращения объемов производства.

При этом профсоюзы полагают, что после закрепления понятия «частичная безработица» граждане смогут рассчитывать на пособия по ней, чтобы максимальный размер был установлен на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В Минтруда указали, что над всеми предложениями работает профильный комитет Госдумы. Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предположил, что готовая версия законопроекта ко второму чтению будет в мае.

Ранее в РАНХиГС подсчитали, что с помощью пенсионной реформы с 2019 года в России существенно выросла экономическая активность населения старших возрастов. Для мужчин в возрасте 60-61 год за последние четыре года рост составил 12-16 процентных пунктов, а для женщин 55-56 лет — 13-14 процентных пунктов. При этом разрыв в зарплате пожилых людей и людей среднего возраста продолжает расти.

По данным Социального фонда России, число пенсионеров в 2022 году сократилось на 0,6 процента (232 тысячи человек), до 41,78 миллиона человек.