Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы двоих участников рок-группы Room 32 за поджог военкомата в Бакале Челябинской области.
Об этом сообщает ТАСС.
Подсудимые являются отставными силовиками: Роман Насрыев служил в Росгвардии и имеет звание старшего сержанта, а Алексей Нуриев - старшина МЧС.
В ночь на 11 октября 2022 года они совершили поджог военно-учетного стола, отвечающего за призыв и мобилизацию, который располагался в здании мэрии Бакала.
По данным ФСБ, Насрыев и Нуриев разбили окно в здании городской администрации и бросили туда коктейль Молотова. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Поджигатели скрылись с места происшествия, но их нашли по горячим следам и задержали.
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