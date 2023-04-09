Россиянам предрекли значительный рост цен на летний отдых внутри страны

09.04.2023 | 12:46

Средняя стоимость туров на южные курорты России летом 2023 года увеличится на 15-20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Значительный рост цен на летний отдых в стране россиянам предрек президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, его слова приводит «Интерфакс».

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь речь идет о курортах Краснодарского края. Также, по его словам, возрастет стоимость путевок на Северный Кавказ.

«Несмотря на то что у нас существенное увеличение полетной программы по этому направлению, все-таки рост составит до 25 процентов, по нашим оценкам», - добавил он.

Более того, специалист отметил, что такой же рост средней стоимости летнего отдыха ожидается на Дальнем Востоке и Алтае.