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В стране и мире

Россиянам предрекли значительный рост цен на летний отдых внутри страны

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Средняя стоимость туров на южные курорты России летом 2023 года увеличится на 15-20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Значительный рост цен на летний отдых в стране россиянам предрек президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, его слова приводит «Интерфакс».

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь речь идет о курортах Краснодарского края. Также, по его словам, возрастет стоимость путевок на Северный Кавказ.

«Несмотря на то что у нас существенное увеличение полетной программы по этому направлению, все-таки рост составит до 25 процентов, по нашим оценкам», - добавил он.

Более того, специалист отметил, что такой же рост средней стоимости летнего отдыха ожидается на Дальнем Востоке и Алтае.

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Источник — lenta.ru
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