Автор идеи о признании феминизма экстремизмом высказался о судьбе 8 Марта

05.04.2023 | 14:19

В России вряд ли станут отменять 8 Марта, если феминистскую идеологию признают экстремистской в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, который 4 апреля выступил с соответствующей инициативой.

По его мнению, 8 Марта уже давно стал праздником весны.

«Мы говорим про феминизм, который по признаку пола исключительность свою утверждает, и тот, который ведет к агрессивным и всевозможным действиям. Например, вы все знаете, как группа Femen пилила кресты накануне Майдана, мы помним все Pussy Riot и их выходки, вот сейчас, пожалуйста, убийство Владлена Татарского осуществлено феминисткой радикальной. Речь, я думаю, коснется просто их идеологии мужененавистничества. Защита прав женщин никуда не денется. Государство обязано защищать права граждан. Если кто-то занимается конкретно проблемами женщин без распространения какой-то идеологии, сеющей рознь, пропагандирующей чайлдфри, аборты и все на свете, то, мне кажется, вполне нормально эти организации и дальше будут существовать», - сказал депутат.

8 Марта был учрежден как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин. Праздновать этот день в 1910 году предложила активистка, выступавшая за права женщин, Клара Цеткин.

По мнению парламентария, необходимо разбираться с каждым отдельным случаем нарушения прав женщин. Для этого нужно обращаться в организации, которые, по его словам, есть в каждом российском регионе, не уточнив, какие именно.

Автор идеи о признании феминизма экстремизмом считает, что борьба не с конкретными нарушениями, а в целом за те или иные привилегии за женщин - уже не отстаивание прав, а «форматирование мозга под определенные политические задачи».

Олег Матвейчев 4 апреля в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Поводом для этого стало убийство военного корреспондента Владлена Татарского. «Практически все феминистки в России выступили против СВО», - указал парламентарий.