В России решили платить за смерть на производстве в два раза больше

04.04.2023 | 10:32

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий повышение суммы страховых выплат при смерти на производстве вследствие несчастного случая или профессионального заболевания в два раза - с одного до двух миллионов рублей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также закон обязывает засчитывать период пребывания в добровольческом формировании, содействующем Вооруженным силам РФ в выполнении их задач, в трудовой стаж.

Ранее сообщалось, что премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее проживающим за рубежом россиянам получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях.

С 1 апреля социальные пенсии в России дополнительно проиндексировали на 3,3 процента. Таким образом, за год, с учетом прошлой индексации, их рост составит 13,5 процента.