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В стране и мире

В России предложили запретить использовать образы бездетных семей в рекламе

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Первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением запретить использовать образы бездетных семей в рекламе в России, передает ТАСС в понедельник, 3 апреля.

Депутат пояснил, что делается это для того, чтобы у россиянок возникло желание больше рожать. Гусев отметил, что соответствующий законопроект им уже разработан.

«Я предлагаю вот такую инициативу — она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми», — сказал он.

Гусев отметил, что сейчас в кино и на телевидении демонстрируют семьи с одним или двумя детьми. Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах, подчеркнул он.

Депутат заверил, что законопроект в скором времени рассмотрит межфракционная группа по традиционным семейным ценностям в нижней палате российского парламента.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести знак отличия для выдающихся многодетных отцов. По его мнению, введение «послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства».

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Источник — lenta.ru
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