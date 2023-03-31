В России школьница села на сиденье с подложенным одноклассником ножом

31.03.2023 | 14:21

В Омске школьница пришла домой с резаной раной ягодицы. Она села на нож, который во время поездки в театр подложил ей на сиденье одноклассник, сообщает сетевое издание «БК55.ru».

Когда весь класс повезли на школьном автобусе смотреть спектакль, третьеклассник решил таким образом пошутить над одноклассницей. Он выждал момент, когда девочка поднялась с сидения, и подложил складной нож, который перед этим унес из дома.

Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних мальчик признался, что не задумывался о последствиях своих действий. По его словам, он взял из дома нож, чтобы похвастаться перед друзьями. Ранее ребенок не состоял на профилактическом учете.

Это не первый за последний месяц случай, когда ученики российских школ приносят ножи и травмируют сверстников. Ранее в Татарстане гимназист принес на уроки нож и случайно ранил одноклассника. Подросток демонстрировал нож сверстникам в то время, когда один из них неожиданно дернул рукой. Пострадавшему ребенку наложили несколько швов.

Еще один подобный эпизод произошел в Дагестане. Там пронесшая в школу нож девочка нанесла девять колото-резаных ран однокласснице прямо во время урока математики. Следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство.