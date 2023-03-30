Россиянка пришла забирать заявление в полицию и избила участкового букетом

30.03.2023 | 12:45

Жительница Тихорецка Краснодарского края пришла забирать заявление в полицию о пропаже золотой цепочки и избила участкового букетом. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

По информации издания, в отделении россиянку не готовы были принять сразу. В ожидании женщина начала рвать цветы, растущие в клумбе перед зданием. За этим занятием ее и застал участковый.

Жительница Тихорецка после разговора с сотрудником правопорядка попросилась пустить ее в уборную отделения. Но мужчина ей отказал.

Это разозлило гражданку: она бросилась избивать участкового букетом и расцарапала ему лицо. Правоохранитель отделался ссадинами, а в отношении женщины составили административный протокол.

В феврале сообщалось, что в Нижегородской области посетители кафе избили полицейского и отсекли ему полпальца. После поножовщины нападавшие сбежали, пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.