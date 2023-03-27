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В стране и мире

Путин поручил представить проект указа по цифровому удостоверению личности

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Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая предоставить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству России подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента России, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное удостоверение личности планируется реализовывать через портал Госуслуг. Срок исполнения поручения президента установлен до 1 мая 2023 года.

Ранее Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта. Также глава государства одобрил срок подготовки документа. Ожидается, что цифровое удостоверение личности на смартфонах будет разработано уже к маю 2023 года.

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Источник — lenta.ru
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