В России призвали трудоустроить всех помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер»

26.03.2023 | 08:26

Следует трудоустроить всех помилованных заключенных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». С такими призывом выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Правозащитник отметил, что для таких граждан важно создать условия, чтобы помочь вернуться к нормальному образу жизни. По мнению Гусева, если каждый помилованный вагнеровец займет рабочее место, это будет эффективнее, чем «проверять их с утра до вечера».

Он объяснил, как стоит организовать работу, чтобы массовое помилование заключенных не привело к всплеску преступности в России. «Местные власти должны четко представлять, что ряд этих людей имеет большую зависимость от того, чтобы совершать и в дальнейшем такие проступки. За ними нужен специальный контроль», - пояснил Гусев.

Член СПЧ полагает, что все не должно сводиться к каждодневным проверкам бывших заключенных. Он подчеркнул, что помилованным важно предоставлять достойные места для трудоустройства.

Гусев также призвал не делить граждан на людей с тюремным прошлым и без. Проступок может совершить каждый, если окажется в кризисной ситуации без работы и денег, подытожил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил. что после службы в зоне спецоперации были помилованы более пяти тысяч заключенных. Кроме того, он рассказал, что значительная часть совершенных после помилования преступлений связана с травмами, которые наносят бывшие заключенные противникам специальной военной операции и людям, «впрягающимся за киевский режим».