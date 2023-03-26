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В стране и мире

В России призвали трудоустроить всех помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер»

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Следует трудоустроить всех помилованных заключенных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». С такими призывом выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Правозащитник отметил, что для таких граждан важно создать условия, чтобы помочь вернуться к нормальному образу жизни. По мнению Гусева, если каждый помилованный вагнеровец займет рабочее место, это будет эффективнее, чем «проверять их с утра до вечера».

Он объяснил, как стоит организовать работу, чтобы массовое помилование заключенных не привело к всплеску преступности в России. «Местные власти должны четко представлять, что ряд этих людей имеет большую зависимость от того, чтобы совершать и в дальнейшем такие проступки. За ними нужен специальный контроль», - пояснил Гусев.

Член СПЧ полагает, что все не должно сводиться к каждодневным проверкам бывших заключенных. Он подчеркнул, что помилованным важно предоставлять достойные места для трудоустройства.

Гусев также призвал не делить граждан на людей с тюремным прошлым и без. Проступок может совершить каждый, если окажется в кризисной ситуации без работы и денег, подытожил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил. что после службы в зоне спецоперации были помилованы более пяти тысяч заключенных. Кроме того, он рассказал, что значительная часть совершенных после помилования преступлений связана с травмами, которые наносят бывшие заключенные противникам специальной военной операции и людям, «впрягающимся за киевский режим».

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Источник — lenta.ru
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