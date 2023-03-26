В России наряду с расширением ассортимента автозапчастей вырос объем подделок

26.03.2023 | 13:22

С начала текущего года в Россию стали ввозить больше автозапчастей по параллельному импорту, маркетплейсы подтверждают значительное расширение ассортимента по сравнению с прошлым годом. Параллельно с этим дилеры отмечают рост объема контрафакта, передает «Коммерсантъ».

К примеру, на «Авито» количество предложений о продаже автозапчастей увеличилось за неполный первый квартал на 21 процент, до 39 миллионов. В то же время общие продажи комплектующих выросли на 18,5 процента. Площадка отмечает, что «появилось более миллиона новых уникальных запчастей и аксессуаров». Аналогичную тенденцию видят и в «Яндекс.Маркете» - по данным маркетплейса, с февраля прошлого года ассортимент расширился в два раза. Обе площадки фиксируют, что наибольшим спросом пользуются детали для автомобилей Volkswagen, Lada, Kia и Hyundai.

Участники рынка подтверждают, что пик дефицита автозапчастей уже пройден и на данный момент в стране есть комплектующие для обычного планового техобслуживания практически для всех моделей. Однако по-прежнему затруднены поставки двигателей (в сборе и комплектующие), агрегатов трансмиссии и свечей зажигания, предупреждает директор по сервису Fresh Auto Александр Носко. С ним соглашается директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова - она указывает, что основные сложности могут возникнуть с премиальными брендами в части кузовных деталей, электронных блоков, систем безопасности и стекольных элементов.

При этом вместе с увеличением поставок автозапчастей ушедших с рынка брендов в стране стало появляться больше подделок, подчеркивает Трушкова. По ее словам, из-за большого объема контрафакта на свободном рынке клиенты обращаются к дилеру, чтобы получить «качественные регламентные работы по ТО (техобслуживанию - прим. «Ленты.ру»)». Она добавила, что бывают случаи, когда установка поддельного фильтра, на первый взгляд не отличимого от оригинала, приводила к выходу из строя двигателя.

Вместе с растущим объемом контрафакта рушится и привычная система ценообразования на рынке, говорит Носко. Он объясняет это дефицитом ряда линеек производителей оригинальных запчастей наряду с отсутствием понятной системы оценки качества аналогов. В таком случае рождается высокий разброс цен без понятной линейки оценки рисков последующего брака.