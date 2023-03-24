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В стране и мире

Школьницу приговорили к ограничению свободы за поджог российского флага

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В Томской области школьницу приговорили к пяти месяцам ограничения свободы за подожженный российский флаг.

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС.

Как установил суд, девочка пошла на преступление в мае 2022 года, желая привлечь к себе внимание одноклассников. Она обнаружила флаг России на улице, принесла его в компанию друзей и подожгла.

Свою акцию она сфотографировала и выложила в одной из социальных сетей. После этого в отношении несовершеннолетней завели дело о надругательстве над флагом России.

23 марта в Саратове суд арестовал на пять суток 19-летнюю местную жительницу, осквернившую Вечный огонь у памятника Борцам революции 1917 года.

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Источник — lenta.ru
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