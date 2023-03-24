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В стране и мире

Российская пенсионерка забила мужа до смерти сковородкой за издевательства

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В Петербурге 76-летняя пенсионерка убила 75-летнего мужа сковородкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Соседи вызвали полицию вечером 23 марта, когда услышали крики в квартире пожилой пары, проживающей в доме 22 на улице Адмирала Черокова. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело пенсионера на кухне.

Его жена рассказала силовикам, что убитый издевался над ней и бил ее, тогда она схватилась за сковородку и била его, пока он не умер.

После этого россиянке стало плохо, и ее госпитализировали.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Алтайском крае 42-летнюю местную жительницу будут судить за убийство мужа. Во время конфликта она сначала ударила супруга сковородой, а потом нанесла ему несколько ножевых ранений. Женщина свою вину признала.

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Источник — lenta.ru
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