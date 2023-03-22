22.03.2023 | 12:18

Министр обороны России Сергей Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Любая война заканчивается миром», - заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналистов.

При этом глава российского оборонного ведомства не стал называть сроки завершения конфликта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться до конца 2023 года. Политик уверен, что европейские страны признают неправильность своих действий, после чего у них не останется иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

Кроме того, в декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сроки окончания спецоперации словами «это может быть и завтра». По мнению пресс-секретаря президента России, СВО может завершиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.