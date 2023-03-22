Сетевое издание|18+|Среда|22 мар 2023|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министр обороны России Сергей Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Любая война заканчивается миром», - заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналистов.

При этом глава российского оборонного ведомства не стал называть сроки завершения конфликта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться до конца 2023 года. Политик уверен, что европейские страны признают неправильность своих действий, после чего у них не останется иного выхода, кроме как вернуться к ведению дел с Москвой.

Кроме того, в декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сроки окончания спецоперации словами «это может быть и завтра». По мнению пресс-секретаря президента России, СВО может завершиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте