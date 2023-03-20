В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея

20.03.2023 | 15:00

В Сестрорецке Ленинградской области 15-летняя девочка попала в реанимацию после нападения шарпея. Об этом сообщает 78.ru.

Школьницу доставили в больницу днем ранее, 19 марта.

По данным издания, домашняя собака напала на подростка после того, как ее спровоцировал младший ребенок.

Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом костей левого предплечья со смещением отломков, открытый перелом костей правого предплечья без смещения и множественные кусаные раны конечностей.

Состояние девочки оценили как тяжелое и поместили ее в реанимацию.