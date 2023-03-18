Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок

18.03.2023 | 14:20

Фитнес-эксперт Крис Джордан дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок. Его слова приводит Shape.

Специалист отметил, что мышцам необходимо дать время на восстановление, поэтому стоит сделать паузу в тренировках на один-три дня.

Если желания прерывать занятия спортом нет, нагрузки, по словам Джордана, можно распределять по принципу «верх/низ», то есть в течение одной сессии не делать упражнения на все группы мышц, а сосредоточиться на одной зоне.

Эксперт порекомендовал также пересмотреть программу тренировок, если боли возникают постоянно, появляются уже на следующий день после посещения зала и серьезно беспокоят. Как отмечает Джордан, нагрузки должны быть адаптированы под уровень подготовки.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о правильном способе восстановления после занятий спортом. Она посоветовала принять теплый душ, сделать массаж, снизить нагрузки или исключить их полностью на один-два дня.