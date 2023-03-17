Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z

17.03.2023 | 16:01

В Калужской области суд приговорил к штрафу местного жителя за призывы взрывать военные машины с буквой Z. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 стать 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Он должен выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурант писал в чате Telegram сообщения с призывами к совершению терактов в целях противодействия специальной военной операции.

Он признался, что говорил о взрывах автомобилей с символом Z.

Ранее стало известно, что суд арестовал мужчину за поджог автомобиля с Z и надписью «Своих не бросаем» в Москве.