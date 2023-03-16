Аксенов предложил лишать гражданства не встающих под гимн России

16.03.2023 | 12:23

Стоит лишать в судебном порядке гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России. С таким предложением выступил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства - флаг, гимн», - сказал Аксенов.

По его мнению, Россию нужно уважать, также важно чувствовать себя частью великого народа. В Telegram-канале крымский политик назвал прямой враждебностью проявление неуважения к России и увидел необходимость в принятии радикальных решений на этот счет. Люди, которые враждебны по отношению к стране, не должны получать меры социальной поддержки государства, считает глава полуострова.

В феврале стало известно, что депутат райсобрания Александр Лепендин отказался встать, когда исполнялся гимн России в начале отчета главы Малоярославецкого района Калужской области. Калужский депутат объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки. Лепендин уверял, что потерял силы и не мог встать под гимн страны.

Впоследствии Лепендину пришла повестка. Парламентарий отметил, что проводилась сверка данных, а сам он не пригоден к военной службе.