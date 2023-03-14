В Думе приняли законопроект о доставке пенсий только одним способом

14.03.2023 | 15:28

В Госдуме в третьем, окончательном чтении, приняли законопроект о доставке пенсий только одним способом. Почта России получает исключительное право доставлять пенсии, которые выплачиваются наличными, передает ТАСС.

Новые нормы должны будут вступить в силу с 1 мая. Как отметили в нижней палате парламента, таким образом получится обеспечить гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны. Кроме того, как сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, нововведение позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности.

По словам Хинштейна, в настоящее время пенсии наличными получают 11,9 миллиона человек, из них 10,4 миллиона обслуживаются почтой. Остальным 1,5 миллиона пенсионеров деньги приносят альтернативные доставщики. Парламентарий рассказал, что в случае чрезвычайных ситуаций «альтернативщики просто исчезали», и тогда почте приходилось брать их обязательства на себя.