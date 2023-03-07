В словарь русского языка внесли три новых слова

07.03.2023 | 11:09

В орфографический словарь русского языка Института русского языка (ИРЯ) Российской академии наук (РАН) внесли три новых слова. Информация об обновлении содержится на портале словаря ИРИ РАН «Академос».

В словарь внесли слова «коптер», «фотовидеофиксация» и «почтомат».

Всего в словаре содержится нормативное написание более 200 тысяч единиц языка — слов, первых частей слов и собственных имен. ИРЯ регулярно дополняет словарь и уточняет информацию об уже внесенных словах.

В сентябре 2022 года в орфографический словарь добавили 151 новое слово, среди которых «шаверма» и «решала». Помимо этого, в списке новых слов появились «антиваксер», «бумеры», «погуглить» и «покерфейс».

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от необоснованных заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке.