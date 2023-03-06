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Парикмахер раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья

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Парикмахер Джиллиан Джейн раскрыла ошибку во время мытья волос, которая приводит к их жирности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, по мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды. «Горячая вода вызывает гиперактивность сальных желез, которые расположены на коже головы», — заявила эксперт.

Подписчики оказались удивлены данным сообщением и стали об этом писать в комментариях под видео. «Я люблю горячую воду, но в последнее время мои волосы стали жирнеть быстрее, и я не знала, почему», «Мне определенно нравится узнавать что-то новое в 33 года», «Я думал, что вы будете говорить о слишком частом мытье, но видимо ошибался», «Это правда. С тех пор, как я перешел на холодную воду, мои волосы стали менее жирными», — высказывались они.

Ранее парикмахер назвала простые способы, которые помогают сохранить качество волос и выглядеть визуально моложе. В первую очередь сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти посоветовала отказаться от электрических приборов. По ее словам, уход за влажными прядями значительно влияет на их состояние.

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Источник — lenta.ru
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