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В стране и мире

В одной из беднейших стран Африки прошли митинги в поддержку России

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В одной из беднейших стран Африки — Центрально-Африканской Республике (ЦАР) — прошли митинги против требований прекратить сотрудничество с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сотни людей собрались в столице Банги с российскими флагами и транспарантами, на которых написано «Народ Центральной Африки выступает за свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН», «в ЦАР поддерживают Россию», «Нет шантажу и издевательствам Запада».

Отмечается, что митинг организовал политический активист Дидасьена Коссиматчи. По его словам, он организовал протест в ответ на действия США и Франции, «которые обратились к президенту ЦАР с просьбой заставить русских уйти из страны». Собравшиеся также требуют освобождении военных правительственной армии, которые попали в плен к «Коалиции патриотов за перемены» экс-президента страны Франсуа Бозизе.

Ранее посол России в ЦАР раскрыл число российских военных инструкторов, находящихся в стране. По его словам, их число составляет более 1,8 тысячи. Бикантов сообщил, что власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

Бикантов также рассказал, что армия Центрально-Африканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Дипломат добавил, что власти страны высоко ценят работу российских специалистов по обучению военных, сотрудников полиции и жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

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Источник — lenta.ru
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