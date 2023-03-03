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В стране и мире

В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область

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Каких-либо решений о военном положении в ряде регионов России после атаки на Брянскую область не принималось. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», — сообщил представитель Кремля.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль.

По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Выводы о признании Русского добровольческого корпуса (РДК) террористической организацией после теракта в Брянской области будут сделаны по результатам следствия.

«Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы», — сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о признании группировки террористической.

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Источник — lenta.ru
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