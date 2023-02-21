Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Российский Центробанк (ЦБ) рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии по счетам военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Речь идет о комиссиях за переводы со счета мобилизованного членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.

Еще в ЦБ отметили, что банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из одной кредитной организации в другую. Рекомендации регулятор разработал в связи с поступающими обращениями военнослужащих.

В начале января ЦБ дал банкам рекомендации относительно военных с истекшими паспортами.

Уточнялось, что кредитным и некредитным финансовым организациям следует продолжать обслуживать россиян, участников военных действий, если срок действия их паспорта истек. Рекомендация также распространяется на граждан, проходящих военную службу в ВС России по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, воинских формированиях, при условии участия в СВО, а также граждан, проходящих службу в пограничных органах на территории России.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте