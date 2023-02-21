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В стране и мире

Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-III

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Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляцию речи главы государства вел Telegram-канал Кремля.

Двусторонний договор СНВ-III является основным действующим в настоящее время соглашением, которое регламентирует количественный и качественный состав стратегических ядерных сил России и США, чьи арсеналы являются крупнейшими на планете.

«Теперь через представителей НАТО, по сути, выдвигают ультиматум - "вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ, а мы будем вести себя, как заблагорассудится", мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями в отношении нашей страны, - заявил Путин в послании. - Как будто нет и громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это верх лицемерия и цинизма. Но идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».

Требования НАТО вернуть инспекцию альянса на ядерные оборонные проекты России в рамках договора СНВ-III являются театром абсурда, добавил Путин.

«Ну даже не знаю, как это назвать - это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», - раскритиковал позицию НАТО российский президент.

По его словам, использованные для атак украинские беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов.

Россия не будет полностью выходить из договора СНВ-III

Глава государства акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках соглашения российской стороне необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО, отметил он.

«Мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», - указал президент.

В Госдуме после завершения послания заявили, что Россия из-за приостановки участия в СНВ-III может увеличить число боезарядов. Об этом заявил руководитель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий пояснил, что подобные действия будут применены в случае необходимости.

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Источник — lenta.ru
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