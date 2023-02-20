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В стране и мире

В Госдуме заявили о возможном ужесточении наказания за дискредитацию армии

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил о возможном ужесточении ответственности за дискредитацию российской армии. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, действующие меры уже показали свою эффективность, но не все нарушители серьезно воспринимают наказание.

«Очень многие люди и особенно СМИ отказались от огульной критики. В этом смысле воздух стал чище. Все еще очень многие продолжают дискредитировать армию. Их, видимо, не пугают штрафы. Возможно, мы будем ставить вопрос о повышении ответственности и большем распространении. Недопустимо, чтобы наши бойцы почувствовали, что у них в тылу происходит их же дискредитация», - сказал Матвейчев и призвал сограждан и журналистов обходить стороной темы с критикой Вооруженных сил (ВС) страны.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о российской армии. Уголовный кодекс России дополнился статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до полутора миллиона рублей.

Нарушение этого закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды будет наказываться сроком до десяти лет тюрьмы или штрафом до 5 миллионов рублей. Если же ложная информация привела к тяжким последствиям, максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

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Источник — lenta.ru
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