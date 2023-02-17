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В стране и мире

Мать угрожала ребенку ножом из-за плохих оценок и случайно позвонила директору

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В Нижегородской области задержали 42-летнюю мать за угрозы убийством девятилетнему сыну. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию позвонила директор школы, где учится потерпевший. Женщина рассказала, что ей звонил ученик, а когда она ответила, то услышала крики его матери и угрозы ударить ребенка ножом. Правоохранители приехали в квартиру семьи. Они выяснили, что мальчик получил плохие оценки в школе, и родительница решила его наказать. Она размахивала ножом перед лицом сына. Затем женщина отобрала у школьника телефон и случайно набрала директору.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Отмечается, что ранее россиянку уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, фигурантку судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время несовершеннолетний находится у своего отца. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в пресс-службе.

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Источник — lenta.ru
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