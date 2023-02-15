15.02.2023 | 11:41

Стало известно о проблемах с закупкой одного вида препаратов в России. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в стране наблюдаются проблемы со стоматологическим препаратом-анестетиком «Убистезин» и некоторым оборудованием.

«С "Убистезином" действительно есть сложности: его фактически нет. Если сравнивать "Убистезин" с российскими аналогами, то они существенно хуже по эффективности», - приводит РБК слова медицинского директора ряда стоматологий Святослава Кобы. При этом собеседник издания отметил, что в России есть другие иностранные анестетики.

Среди оборудования, с которым в России наблюдаются проблемы - капы, боры, порошки и абразивные материалы для шлифовки пломб. Впрочем, медики добавляют, что нехватка перечисленного оборудования некритична, так как на рынке остаются российские и другие зарубежные аналоги.

Таким образом, нехватка определенных расходников приведет не к прекращению оказания услуг, но к их удорожанию.