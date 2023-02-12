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В стране и мире

Власти российского региона обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

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Власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных жителей региона. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее группа мужчин обратилась к губернатору Антону Алиханову, властям региона и Министерству обороны. Они пояснили, что были призваны в октябре 2022 года, после чего их перевели в распоряжение Донецкой народной республики (ДНР) в качестве штурмовой пехоты. Мобилизованные подчеркнули, что считают себя неготовыми к боевым действиям и попросили разобраться в ситуации.

Глава региона обратился к командованию с просьбой дать оценку происходящему, в оборонном ведомстве заверили, что жалобы будут рассмотрены.

Правительство Калининградской области со стороны официального аккаунта во «ВКонтаке» ответило на комментарии под видеообращением и проинформировало, что ситуация находится на контроле властей и командования Балтфлота.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции (СВО) и отсутствие выплат. Парламентарий сообщил, что обратился из-за жалоб в Генпрокуратуру.

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Источник — lenta.ru
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