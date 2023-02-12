Госдума предложила ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

12.02.2023 | 15:24

В России нужно изменить законодательство для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, у защитников Отечества нет времени отвечать на оскорбления в свой адрес. Он считает, что их должно защитить государство.

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», - уточнил политик.

Депутат привел в пример командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Хамзаев отметил, что военного, которому российский президент Владимир Путин вручал награду, часто критикуют. Он добавил, что у Мурадова нет времени отвечать на это, так как он выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).