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В Совфеде высказались о возвращении смертной казни в России

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В парламенте не обсуждаются вопросы возвращения смертной казни в России. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, вернуть смертную казнь возможно, но это всерьез не обсуждается. Такое решение может быть принято только после принятия новой Конституции, подчеркнул Клишас. «Я уверен, что никто из-за возвращения смертной казни принимать новую Конституцию не будет», — считает сенатор.

Клишас уточнил, что власти новых регионов страны не имеют права приговаривать человека к смертной казни. Он пояснил, что на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также на Запорожскую и Херсонскую области стало распространяться российское законодательство.

Ранее о возвращении смертной казни высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что его позиция по этому вопросу не поменялась, и сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который отметил, что для этого придется поменять Конституцию.

Зорькин, комментируя эту идею, счел, что повышенная напряженность конкретного периода истории не должна служить поводом для создания «неоправданного перевеса в сторону суровости». Обществу, напротив, нужно демонстрировать гуманистический характер российского права, привнося в жизнь людей добро, человеколюбие и гуманизм.

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. Он назвал тему возвращения смертной казни вопросом выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества.

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Источник — lenta.ru
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