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В стране и мире

В России оценили прогресс в борьбе с мусорной проблемой

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Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю 2022 года достигла 50 процентов, показав годовой рост на 7,2 процентных пункта. Соответствующие подсчеты на основе оценок Минприроды «Ленте.ру» привели в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сортировка - важный этап обращения с ТКО: на нем удается выделить отходы, которые пригодны для повторного использования и утилизации. Это должно помогать возвращению в промышленный оборот полезных материалов и борьбе с проблемой свалок. Однако прогресса в доле утилизации - то есть повторном использовании ТКО в качестве сырья или топлива - в России пока добиться не удалось.

Показатель составил 11,1 процента, что даже несколько ниже по сравнению с уровнем октября 2021 года - 11,4 процента. Большая часть бытового мусора все еще захоранивается на полигонах. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, одна лишь сортировка не решает проблему постоянно растущей генерации ТКО.

«Развитие же мусороперерабатывающей инфраструктуры требует больших инвестиций, причем львиную часть затрат, с учетом невысокой рентабельности отрасли, традиционно вынуждено брать на себя государство», - пояснила Трубникова.

Согласно прежним подсчетам FinExpertiza, в 2020 году каждый россиянин выбросил чуть более 450 килограммов бытовых отходов. Этот показатель был чуть ниже допандемийного уровня, что, вероятно, объяснялось коронавирусными ограничениями и снижением потребления.

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Источник — lenta.ru
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