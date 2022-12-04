Россиянам назвали самое полезное варенье

04.12.2022 | 11:50

Пятиминутка и перетертые с сахаром ягоды содержат гораздо больше витаминов, чем сваренное по классическому рецепту варенье. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в беседе с RT.

По словам Брыкина, хранить варенье с косточками стоит не более года, например вишневое или яблочное, так как в косточках содержится вещество, которое при неправильном хранении может привести к сильному отравлению.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжелые отравления», - отметил нутрициолог.

Помимо этого специалист напомнил, что в процессе приготовления классического варенья используется очень много сахара, обычно в пропорции один к одному. Взрослым не рекомендуется употреблять более 100 граммов в сутки, детям с трех лет - максимально 40 граммов, подчеркнул он.

Однако лучшая альтернатива традиционному варенью, по его мнению, - ягоды или фрукты, перетертые с сахаром.