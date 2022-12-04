Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 дек 2022|12:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам назвали самое полезное варенье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пятиминутка и перетертые с сахаром ягоды содержат гораздо больше витаминов, чем сваренное по классическому рецепту варенье. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин в беседе с RT.

По словам Брыкина, хранить варенье с косточками стоит не более года, например вишневое или яблочное, так как в косточках содержится вещество, которое при неправильном хранении может привести к сильному отравлению.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжелые отравления», - отметил нутрициолог.

Помимо этого специалист напомнил, что в процессе приготовления классического варенья используется очень много сахара, обычно в пропорции один к одному. Взрослым не рекомендуется употреблять более 100 граммов в сутки, детям с трех лет - максимально 40 граммов, подчеркнул он.

Однако лучшая альтернатива традиционному варенью, по его мнению, - ягоды или фрукты, перетертые с сахаром.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте