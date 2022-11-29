Россияне поверили в увеличение доходов в будущем году

29.11.2022 | 13:20

Больше половины россиян (почти 60 процентов) поверили в увеличение своих доходов в будущем году. 31 процент из таких оптимистов надеется на прибавку на текущей работе, а 28 процентов полагаются на подработку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка», выдержки из них приводит газета «Известия».

По мнению экспертов, уверенность россиян в том, что доходы будут увеличиваться, исходит прежде всего от фактического повышения зарплатных предложений в конце текущего года. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала, что в настоящее время на рынке труда в среднем предлагают оклад в размере 55,4 тысячи рублей, тогда как работников устраивает 55 тысяч. Иными словами, бизнес готов удовлетворять интересы соискателей.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму - 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей.