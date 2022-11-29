МВД предупредило о технических проблемах с выдачей паспортов из-за санкций

29.11.2022 | 17:18

МВД предупредило, что больше не получает от зарубежных поставщиков матричные принтеры для печати внутренних паспортов, из-за чего в будущем возможны проблемы с выдачей документов, пишут «Ведомости» со ссылкой на выступление начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова в Совете Федерации. По оценкам экспертов, трудности из-за нехватки техники могут наступить уже через год.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», - сказал представитель ведомства. Он подчеркнул, что МВД готово приобретать оборудование у отечественных компаний, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества.

До прекращения поставок в связи с украинским конфликтом МВД закупало принтеры японских вендоров Epson и OKI, а также итальянской Olivetti, рассказал руководитель направления развития управляемых услуг ГК Softline Леонид Марков. Среди матричных принтеров в России были особенно востребованы товары Epson и американской Lexmark, уточнил источник газеты в крупном производителе электроники.

После ввода войск в Украину большинство производителей печатной техники покинули российский рынок. Epson приостановила продажи в России и Белоруссии в начале марта, позже аналогичное решение приняли HP, Xerox и Canon. Lexmark в августе передала российский бизнес «Ф-плюс оборудование и разработки» головной компании группы «Марвел-дистрибуция». OKI и Olivetti официально не заявляли о прекращении работы в стране, но у этих компаний не было российских представительств - они работают через дистрибьюторов.

Как добавляют «Ведомости», пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза наложил запрет на ввоз в Россию нескольких видов продукции для полиграфической индустрии. В страну больше не поставляют краски для печати, немелованную и мелованную бумагу, картон, оборудование для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати.

По мнению Леонида Маркова, МВД не будет испытывать нехватки принтеров ближайший год - сроки зависят от наличия запасных частей и расходных материалов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков согласился с этим прогнозом, добавив, что в будущем вполне вероятны задержки в работе госорганов.

Однако российская продукция в этом сегменте вряд ли появится на рынке в ближайшие несколько лет, считает Кусков. Спрос на матричные принтеры не настолько велик, чтобы покрыть затраты на запуск производства, подтверждает другой источник в дистрибуторе электроники. По его словам, для российских компаний это нерентабельно, так как нужно будет оформлять не только конструкторская документация, но и права на интеллектуальную собственность, а также возникает вопрос совместимости ПО с таким оборудованием.

Ранее стало известно, что МВД России не смогло найти поставщика 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей для ГИБДД из-за санкций. На обновление автопарка в 2022 году выделили 4,5 миллиарда рублей, но с начала года МВД не объявило ни одного тендера на приобретение машин. Представители российского автопрома предполагают, что из-за внешних ограничений и ухода зарубежных автоконцернов из России никто не смог предоставить МВД большую партию автомобилей локального выпуска.