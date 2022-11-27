Россияне променяли культурный досуг на сладости и алкоголь

27.11.2022 | 14:42

Во втором квартале 2022 года россияне начали вести себя как во время карантинных ограничений и променяли культурный досуг на вредное потребление - сладости, алкоголь и табак. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Траты на покупку таких товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 18,6 процента, подсчитали аналитики. Одновременно с этим резко снизились расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий - на 26,6 процента. Зато больше денег россияне стали тратить на рестораны, включая доставку готовых блюд на дом - на 15,3 процента.

В FinExpertiza объяснили, что подобная смена предпочтений происходит на фоне стресса и экономической неопределенности. Больше всего тратились на сладкое, алкогольные напитки и сигареты жители Камчатского края (6 480 рублей на семью из троих человек в месяц), Москвы (6230 рублей), Мурманской области (6030 рублей), Чукотского автономного округа (6020 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (5750 рублей), Ненецкого автономного округа (5310 рублей), Еврейской автономной области (5090 рублей), Ивановской области (4930 рублей), Ханты-Мансийского автономного округа (4660 рублей) и Тверской области (4650 рублей).

Кроме того, россияне стали меньше тратить деньги на ювелирные украшения. За девять месяцев 2022 года оборот ювелирного рынка России достиг 211 миллиардов рублей. За это время объем рынка снизился на шесть процентов в годовом выражении. Сокращение объясняется экономической ситуацией в стране, а также уходом с рынка ряда международных брендов. При этом с начала года средний чек вырос на 16 процентов и достиг 6414 рублей.