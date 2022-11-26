В России ввели упрощенный порядок лицензирования производств лекарств

26.11.2022 | 13:40

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 2023 года упрощенного порядка лицензирования деятельности по производству лекарств. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее упрощенный порядок был введен в качестве эксперимента, а с начала следующего года он начнет действовать на постоянной основе. Российские производители смогут отправлять документы, необходимые для получения лицензий от Минпромторга, через портал госуслуг.

«Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям. Срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что новые меры позволят выдавать максимальное количество разрешений и лицензий и помогут оптимизировать процессы в сфере разрешительной деятельности.